Rok 2023 był kompletnie nieudany dla Bartłomieja Drągowskiego . Reprezentant Polski na wiosnę spadł razem ze Spezią Calcio do Serie B, a jego występu na zapleczu włoskiej ligi nie były najwyższych lotów. Na domiar złego w ostatnich tygodniach stracił miejsce w podstawowym składzie. Golkiper pod koniec listopada doznał kontuzji, a jego miejsce między słupkami zajął Jeroen Zoet . I już go nie oddał.

W piątek gruchnęła wiadomość o transferze Bartłomieja Drągowskiego do Panathinaikosu Ateny. Grecki klub wypożyczył Polaka do końca sezonu. W umowie zawarto możliwość wykupienia go na stałe. Nieoficjalnie mówi się, że byłoby to możliwe za kwotę w granicach 4 milionów euro. Aktualnie portal Transfermarkt wycenia go na zaledwie 2,4 miliona euro.