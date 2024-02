Europejska Federacja Piłkarska (UEFA) ma bardzo dużo problemów. Aktualnie głównym wydaje się sytuacja z Superligą. Na czele tego sporu obecnie zdają się być raczej ludzie, którzy są zainteresowani stworzeniem Superligi. Mowa głównie o Florentino Perezie , a więc prezesie Realu Madryt oraz Joanie Laporcie, który z kolei na co dzień zarządza FC Barceloną. To właśnie Superliga bowiem wygrała spór sądowy i w grudniu dostała zgodę na utworzenie nowych rozgrywek.

Od tego czasu prace w ramach stworzenia nowej piłkarskiej rzeczywistości w Europie zdecydowanie przyspieszyły. Joan Laporta w jednym z wywiadów nawet wymienił kilkanaście klubów, które są zainteresowane dołączeniem do tych nowych rozgrywek. Te bardzo szybko w dużej części zdementowały sytuację i wyjaśniły, że Superligą zainteresowane nie są . Za tamten wywiad na Joana Laportę spadło wiele gromów, które wydają się słuszne.

Aleksander Ceferin odejdzie. Decyzja już zapadła

Z trudną sytuacją z Superligą musi mierzyć się głównie Aleksander Ceferin . Szef UEFA został prezesem Europejskiej Unii Piłkarskiej w 2016 roku. Wówczas w wyborach na szefa centrali pokonał Duńczyka Michaela van Praaga. Niebawem będzie więc miało miejsce dziesięciolecie pracy Ceferina w UEFA i wszystko wskazuje na to, że ten moment faktycznie nastąpi. Następne wybory zaplanowano bowiem na rok 2027.

Jak się jednak okazuje, Ceferin nie ma w planach stanąć do rywalizacji o kolejną kadencję na czele UEFA. - Już sześć miesięcy temu zdecydowałem, że nie będę startować więcej w wyborach. Powód jest taki, że po pewnym czasie każda organizacja potrzebuje świeżej krwi, ale chodzi też głównie o to, że od 7 lat jestem z dala od rodziny. Celowo nie ujawniłem tego wcześniej, bo chciałem zobaczyć twarze niektórych osób i dzisiaj je zobaczyłem. Jeden z działaczy miał żenujący płacz o moralność w liście wysłanym do krajowych związków. Zabawnie było oglądać całą tę histerię w tej sprawie. Ja mam piękne życie w futbolu i mam również piękne życie poza piłką - przekazał, cytowany przez "Apnews.com".