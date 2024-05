To już koniec. Legenda BVB oficjalnie ogłasza, wielkie wzruszenie

Pośród wielkich postaci w historii niemieckiej Borussii Dortmund z pewnością znalazłoby się miejsce dla trzech Polaków. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski to tercet, który na zawsze zapisze się na kartach historii klubu z Zagłębia Ruhry. W końcu to właśnie z naszą polską trójką "Żółto-Czarni" sięgnęli po kilka naprawdę sporych rozmiarów sukcesów. Na "liście życzeń" XXI wieku pozostało już "tylko" wygranie rozgrywek Ligi Mistrzów, na co była szansa w sezonie 2012/2013.

Reklama