Juergen Klopp wszystko wyjaśnił. FC Barcelona bez szans

W mediach oczywiście rozpoczęła się giełda nazwisk szkoleniowców, którzy mogliby zastąpić legendę "Dumy Katalonii". Według dziennikarzy wymarzonym kandydatem do zostania trenerem "Blaugrany" od sezonu 2024/2025 ma być Juergen Klopp. Niemiec bowiem również oficjalnie ogłosił, że po zakończeniu obecnych rozgrywek rozstanie się z Liverpool em, z powodu braku energii do prowadzenia drużyny. Można jednak powiedzieć, że sam trener szybko wyjaśnił wszelkie plotki.

Na konferencji prasowej po ogłoszeniu pożegnania Niemiec otwarcie zapowiedział, że teraz nie podejmie się dowodzenia żadnym projektem, bo potrzebuje odpoczynku. - Wiem na sto procent, że nigdy nie będę zarządzał innym klubem w Anglii niż Liverpool. Na sto procent. To nie jest możliwe. Znam siebie, nie umiem tak po prostu siedzieć. Znajdę coś innego. Ale nie będę prowadził żadnej drużyny klubowej ani reprezentacji co najmniej przez rok. Nie mogę tego zrobić i nie chcę, to po prostu nie jest możliwe - powiedział szkoleniowiec.