To jest to, Probierz odkrył karty! Jest lista powołanych na baraż z Estonią

Eliminacje do mistrzostw Europy 2024, których gospodarzem będą Niemcy, poszły reprezentacji Polski zupełnie nie tak, jak wyobrażali sobie to kibice. "Biało-Czerwoni" trafili do grupy E z Czechami, Albanią, Mołdawią oraz Wyspami Owczymi i w teorii miało to być dla nich raczej łatwe zadanie. Praktyka okazała się zupełnie inna.