Jeszcze w sobotę oczy całego piłkarskiego świata zwrócone były na Szymona Marciniaka. W Stambule to on wcielił się w rolę głównego rozjemcy finału Ligi Mistrzów, w którym Manchester City pokonał 1-0 Inter Mediolan. Polski arbiter - jak zdążył już do tego przyzwyczaić - ponownie stanął na wysokości zadania.