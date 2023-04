W wielkanocnym odcinku Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa byli: trener piłki nożnej Leszek Ojrzyński, były piłkarz reprezentant Polski Roman Kosecki, dziennikarz Eleven Sports Piotr Urban oraz stały ekspert Cezary Kowalski.



W pierwszej części programu panowie rozmawiali głównie o futbolu w naszej ojczyźnie - o półfinałach Pucharu Polski, infrastrukturze polskiej piłki czy o absurdach związanych z przepisem o młodzieżowcu.

Po przerwie rozmowa przeniosła się do Hiszpanii i dotyczyła Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich miesiącach notuje słabe występy w barwach Barcelony. W tym momencie szala rywalizacji pomiędzy Polakiem a Karimem Benzemą przechyliła się na stronę tego drugiego. Piotr Urban powiedział, co według niego stanowi największą różnicę pomiędzy dwoma zawodnikami.

Główna różnica pomiędzy Lewandowskim a Benzemą

- To nie jest krytyka, tylko rzeczywistość, bo Robert ostatnio rzeczywiście grał źle. Jednak taka opinia z mojej strony nie oznacza, że ja uważam, że on jest słaby. Sądzę, że bez niego Barcelona nie wygrała by ligi, bo już praktycznie ją wygrała, ale trzeba powiedzieć, że on aktualnie nie pomaga swojej drużynie - skomentował Piotr Urban.

Ekspert powiedział, co według niego najbardziej odróżnia Roberta Lewandowskiego od Karima Benzemy, który w ostatnim czasie znów zaczął zachwycać w barwach Realu Madryt, a w rewanżowym meczu z Barceloną zdobył trzy gole.

- Gdybyś powiedział do Roberta: "Nie wychodź z pola karnego, bo twoim zadaniem jest strzelanie bramek", większość uznałaby, że w ten sposób wykorzystujesz jego potencjał, bo on finalizację ma niesamowitą. Gdybyś natomiast to samo powiedział do Benzemy, to większość pomyślałaby, że wręcz przeciwnie - nie wykorzystujesz jego potencjału - dodaje.

- Benzema potrafi zupełnie inne rzeczy niż Robert. Polak w tym momencie robi coś, czego nigdy do tej pory nie robił, musi brać na siebie grę jako napastnik i cofać się po piłkę - Piotr Urban daje do zrozumienia, że to Francuz swoim profilem lepiej odnajduje się na pozycji cofniętego napastnika i właśnie to stanowi największą różnicę pomiędzy dwoma piłkarzami.

Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP

Karim Benzema / AFP