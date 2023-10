Po rozstaniu z reprezentacją Polski Czesław Michniewicz obrał mocno egzotyczny kierunek. Postanowił podpisać kontrakt z mającym spore ambicje na nawiązanie walki z największymi potentatami Saudi Pro League Abha Club . Już debiut byłego selekcjonera biało-czerwonych w roli trenera saudyjskiego klubu zwiastował, że może nie być to romans do końca udany.

Abha rozpoczęła rozgrywki od porażki z Al-Hilal 1:3. W następnym spotkaniu udało się co prawda wygrać z Al-Raed, jednak w kolejnych meczach drużyna prezentowała się bardzo słabo. Na stanowisku Michniewicz wytrwał zaledwie dziewięć spotkań . W niedzielę 1 października Abha ogłosiła rozstanie z Polakiem. Pracę w Arabii Saudyjskiej zakończył z bilansem trzech zwycięstw i sześciu porażek.

Kibice Abha Club wyśmiewali Czesława Michniewicza?

Klub co prawda nie może się równać z gigantami Saudi Pro League pod względem jakości kadry, czy środków finansowych. Zdaniem Uri Levy'ego, eksperta od bliskowschodniego futbolu, Abha grała mimo wszystko zdecydowanie poniżej oczekiwań. "Drużyna Michniewicza miała same problemy. W obronie niepewni, stracili aż 14 bramek. W ataku było jeszcze gorzej, bo strzelić pięć goli w ośmiu meczach to słaby wynik" - opowiada Levy w rozmowie ze Sport.pl