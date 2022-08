To, co jeszcze całkiem niedawno wydawało się mało prawdopodobne, jednak się ziściło. Kapituła Złotej Piłki po raz pierwszy od 17 lat pominęła w nominacjach Lionela Messiego. To oznacza, że siedmiokrotny zdobywca Ballon d'Or, który w ubiegłym roku sprzątnął Robertowi Lewandowskiemu trofeum sprzed nosa, nie powalczy o następne zwycięstwo w prestiżowym plebiscycie.

To wywołało w Argentynie duży wstrząs . "Nie było w dziejach światowej piłki większej passy i została ona przerwana, chociaż wydawało się do niemożliwe" - pisze "Le Nacion".

Dlaczego Messiego ominęło wyróżnienie? Podano powody.

Leo Messi nie powalczy o Złotą Piłką. Oto powody

Dziennikarze "L'Equipe" dotarli do przyczyn, dla których nazwisko piłkarza PSG nie znalazło się na liście 30 najlepszych graczy według "Football France". Czytamy, że pierwszym powodem jest enigmatycznie brzmiąca "modyfikacja kryteriów przyznawania Złotej Piłki". W okresie, w którym sporządzano listę, zachowanie argentyńskiego napastnika nie było zgodne z nowymi wymogami. Jakimi? Tego nie sprecyzowano.

Po drugie, Messi ma mieć za sobą niezbyt udany, "naznaczony rozczarowaniem" rok w lidze francuskiej. Do tego doszły napięcia między nim a Pochettino.

Jest też coś jeszcze.

Sześć goli w Ligue 1, 'nieprzyjemne wrażenie, że część Leo została w Barcelonie', a także wyeliminowanie PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów przez Real Madryt, to powody, dla których postanowiono nie umieścić Messiego na liście 30 najlepszych piłkarzy ostatniego sezonu - streszcza wnioski "L'Equipe" hiszpański Sport.

