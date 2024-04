To bzdura. Nowe wieści na temat przyszłości Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny zapowiedział już, że po mistrzostwach Europy w Niemczech zakończy on swoją karierę w reprezentacji Polski. Oznacza to, że selekcjoner Biało-Czerwonych będzie musiał znaleźć nowy numer jeden w bramce. Trzeba jednak przyznać, że z tym nasza kadra kłopotów mieć nie powinna . Polska bowiem ma bardzo szeroką listę następców Szczęsnego. Rozpoczyna się ona pewnie od Marcina Bułki , później są Kamil Grabara i Łukasz Skorupski , a na końcu czeka jeszcze Bartłomiej Drągowski .

Szczęsny nigdzie się nie rusza. Stanowcze "dementi"

O ile przyszłość 25-latka jest jasna i klarowna, o tyle to, co wydarzy się z Wojciechem Szczęsnym pozostaje zagadką. Starszy z polskich bramkarzy ma bowiem umowę, która wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. W ostatnim tygodniu pojawiły się informacje z włoskich mediów, jakoby sprawa była już przesądzona. Według tych doniesień Szczęsny miałby po zakończeniu obecnych rozgrywek rozstać się ostatecznie ze "Starą Damą" i pozwolić jeszcze klubowi nieco zarobić.

Te wieści skomentowali wspólnie Tomasz Włodarczyk oraz Łukasz Wiśniowski z portalu "Meczyki.pl". - Absolutnie nie ma tematu odejścia Szczęsnego po sezonie. Jest jednym z najlepiej zarabiających bramkarzy na świecie. Właśnie zaliczył setne czyste konto w Juventusie. Nawet jak przyjdzie nowy golkiper, to po to, by się uczyć przyuczanie. Szczęsnemu nic na ten temat nie wiadomo. To jest "farmazon alert". Nie ma żadnych logicznych przesłanek, by odchodził. Musiałby być szaleńcem, jeśli chciałby to zrobić - przekazali wspólnie dziennikarze w programie "Pogadajmy o piłce".