To byłby hit. Wieczysta szykuje kolejny transfer. Media: Wybitny reprezentant na celowniku

Imponująco wygląda jak na razie droga ekipy ze stolicy województwa małopolskiego, która ma zakończyć się dołączeniem do grona elitarnych polskich klubów . Podopieczni Sławomira Peszki w drugiej lidze plasują się na pozycji wicelidera i jeżeli na tym miejscu zakończą sezon, to za kilka miesięcy znajdą się na bezpośrednim zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Dobra gra krakowian jest efektem nie tylko dobrych trenerskich umiejętności popularnego "Peszkina". O odpowiednie wzmocnienia kadry dba dysponujący sporymi funduszami Wojciech Kwiecień.

Niedawno zrobiło się głośno o sprowadzeniu Rafy Lopesa. Na południe naszego kraju przeprowadził się również grający nie tak dawno w Lidze Mistrzów Jakub Pesek . A to nie koniec. Teraz rzekomo bogaty biznesmen zagiął parol na Kamila Glika . Wielokrotny reprezentant kraju w obecnie trwających zmaganiach pokazywał się z dobrej strony w PKO BP Ekstraklasie w barwach Cracovii. Niestety jeszcze przed przerwą zimową zastopował go poważny uraz.

Kamil Glik nie opuści Krakowa? Może dołączyć do rosnącej w siłę Wieczystej

Coraz więcej wskazuje na to, iż znany defensor wróci do piłki w innych barwach niż biało-czerwone. "Wprawdzie w tym przypadku pieniądze nie byłyby główną motywacją, bo Glik nieraz podkreślał, że udało mu się dobrze zabezpieczyć siebie i rodzinę dzięki bogatej nomen omen karierze, ale... Jeśli będzie chciał kontynuować grę, to ewentualne przejście do Wieczystej sprawiłoby, że nie musiałby się nawet przeprowadzać" - napisał Piotr Koźmiński na łamach "goal.pl".