To byłaby sensacja! oto kandydat do objęcia reprezentacji Anglii

Radosław Nawrot Piłka nożna

W Anglii wrze. Po katastrofalnym występie w Lidze Narodów i degradacji do niższej grupy oraz spektakularnych klęskach z niżej notowanymi Węgrami kibice i media żądają dymisji selekcjonera. Gareth Southgate miałby nie prowadzić już Anglii na mundialu, a kandydat do zastąpienia go jest zgoła sensacyjny.

Zdjęcie Gareth Southgate i Paulo Sousa / Newspix