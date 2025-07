Piłkarskie mistrzostwa świata w 1950 roku odbywały się w Brazylii. To właśnie w nich debiutowała reprezentacja Anglii, która od razu została okrzyknięta jednym z wielkich faworytów. Od zakończenia drugiej wojny światowej wygrała bowiem 23 z 30 meczów.

W Brazylii jednak musiała przełknąć gorzką pigułkę. Jednym z tych, którzy przyczynili się do wyeliminowania Anglików był 26-letni wówczas piłkarz USA Joe Gaetjens.

Joe Gaetjens zapisał się w historii. To była jedna z największych sensacji mundiali

Urodził się on na Haiti. Jego matka pochodziła z tego kraju, a ojciec był Belgiem. Gaetjens do Stanów Zjednoczonych przybył na studia, a przy okazji został powołany do reprezentacji USA na mundial, choć nie miał nawet obywatelstwa tego kraju. Złożył jednak wniosek o nie, co wówczas wystarczało.

Ekipa USA była wtedy półamatorska. Byli w niej nauczyciel "wuefu", czy kierowcą karawanu. Gaetjens poza tym, że studiował, pracował na zmywaku w restauracji.

Mecz w Belo Horizonte miał być formalnością dla Anglików, którzy w pierwszym meczu pokonali Chile 2:0. Amerykanie ulegli za to Hiszpanii 1:3. Piłkarze USA zaskoczyli jednak Wyspiarzy. W 38. minucie Gaetjens zdobył gola strzałem głową. To trafienie ESPN nazywała później "najważniejszym golem w historii amerykańskiej piłki nożnej". Chociaż Amerykanie odpadli w fazie grupowej, zajmując ostatnie miejsce, to zwycięstwo 1:0 nad Anglią wciąż jest uważane za jedną z największych sensacji w historii mistrzostw świata.

Bramkarz Frank Borghi, który był kierowcą karawanu, przed meczem liczył na to, że nie wpuści więcej niż sześć bramek. Tymczasem obronił wszystkie strzały. Po spotkaniu zastanawiał się, jak Anglicy wytłumaczą porażkę z USA u siebie w kraju. Niektóre gazety na wyspie "rozwiązały" problem na swój sposób: założyły, że wynik w telegramie to literówka i zmieniły go na 10:1. Tymczasem Anglia po porażce w ostatnim meczu z Hiszpanią 0:1 odpadła z turnieju.

Bohater narodowy, zaczął grać dla swojego kraju

Bramka ta dała Gaetjensowi rozgłos w Europie i sławę na Haiti. W USA wciąż pozostawał anonimowy, choć miał swoje pięć minut. Kiedy piłkarz wrócił do ojczyzny w 1953 roku, został okrzyknięty bohaterem narodowym.

"Najlepszy piłkarz Haiti, USA i całego świata" - głosił plakat na lotnisku w stolicy, Port-au-Prince.

- Tam czekały na niego tysiące ludzi. A w drodze powrotnej eskortowało go wiele samochodów - wspominała jego siostra, Mireille Gaetjens Cassagnol, w dokumencie w ESPN.

Gaetjens, który w eliminacjach do kolejnego mundialu, grał już w barwach Haiti, otworzył dwie pralnie w Port-au-Prince, ożenił się, został ojcem trzech synów i lubił, gdy od czasu do czasu pytano go o jego gola przeciwko Anglii. Wiódł szczęśliwe życie. Ale to wkrótce miało się zmienić.

Francois Duvalier wygrał wybory prezydenckie w 1957 roku. Lekarz nazywany "Papa Doc", który po przetrwaniu próby zamachu stanu, rok później ustanowił dyktaturę wojskową i bezlitośnie rozprawiał się ze swoimi przeciwnikami. Szczególnie obawiano się jego Tonton Macoute, milicji znanej z brutalności, która zastraszała, aresztowała i zabijała ludzi bez powodu.

Otrzymał ostrzeżenie. Nie posłuchał. Zniknął na zawsze

Gaetjens nie był aktywny politycznie, ale jego brat Gerard był doradcą przeciwnika Duvaliera, Louisa Dejoie, w wyborach prezydenckich w 1957 roku. Jego dwaj pozostali bracia, Jean-Pierre i Fred, aktywnie uczestniczyli w ruchu oporu przeciwko Duvalierowi po ucieczce z wygnania w sąsiedniej Republice Dominikańskiej.

Członkowie rodziny martwili się o Joe Gaetjensa i wielokrotnie namawiali go do opuszczenia kraju. Odmówił jednak, powołując się na swoją neutralność polityczną i wysoką pozycję społeczną.

Wieczorem 7 lipca 1964 roku otrzymał ostateczne ostrzeżenie, że "cała rodzina Gaetjensów zostanie aresztowana następnego dnia". Jednak po raz kolejny pozostał uparty. To był poważny błąd.

Kiedy Gaetjens podjechał swoim niebieskim kombi do pralni chemicznej przy Avenue John Brown po południu 8 lipca 1964 roku, został aresztowany pod groźbą broni przez dwóch członków gangu Tonton Macoute. Jego najstarszy syn, Lesly, miał wtedy siedem lat. Jak mówił Gaetjens Jr. w rozmowie z ESPN, modlił się każdej nocy o powrót ojca, aby nagle się pojawił i aby ta pustka w końcu się skończyła. Ale jego ojciec nigdy nie wrócił. Ślad się urwał.

Po siedmiu latach własne śledztwo rozpoczęli bracia Gaetjensa. Pomagał im Clive Toye - człowiek, który ściągnął Pelego do New York Cosmos. W dochodzenie włączyła się Organizacja Państw Amerykańskich. Haitański rząd nie odpowiadał na prośby wyjaśnienia sprawy. Zmowa milczenia została przerwana wiele miesięcy po śmierci Duvaliera w 1971 roku.

Udało się ustalić, że Gaetjens trafił - bez postawienia zarzutów i bez procesu - do więzienia Fort Dimanche, zwanego fortem śmierci. Warunki, jakie tam panowały, były nieludzkie. W małych celach o wymiarach trzy na cztery metry stłoczono do 40 osób. Wiele z nich zmarło z niedożywienia, w wyniku brutalnych tortur lub zostało zamordowanych. W Forcie Dimanche zginęło ponad 3000 więźniów. Właśnie tam rozstrzelano też Gaetjensa, ale nie znana jest dokładna data. Było to 10 lub 11 lipca 1964 roku.

Rodzina Gaetjensa żyła w niepewności przez osiem długich lat. Mieli nadzieję i się modlili. Dopiero wiosną 1972 roku nadeszło potwierdzenie, że były piłkarz nie żyje. W dniu śmierci miał 40 lat.

Po latach urządzono mu symboliczny pogrzeb, choć ciała nigdy nie odnaleziono.

Reprezentacja USA na mundial w 1950 roku. Joe Gaetjens (trzeci od prawej w dolnym rzędzie) EMPICS Sport - EMPICS Getty Images

Francois Duvalier AFP AFP