Wokół Roberta Lewandowskiego w ostatnich miesiącach wytworzyła się wręcz toksyczna atmosfera. Taka sytuacja wynikała oczywiście z formy, a właściwie jej braku u kapitana reprezentacji Polski . Zdecydowanie bardziej cierpiała na tym reprezentacja Polski niż FC Barcelona. Wynika to z bardzo prostego faktu. W "Dumie Katalonii" grają zwyczajnie lepsi piłkarze, którzy są w stanie bardziej zakryć nieobecność swojej gwiazdy.

W reprezentacji Polski uwaga wszystkich skupia się właśnie na Lewandowskim. To on od lat jest kapitanem naszej drużyny narodowej i niewątpliwie także jej zdecydowanie największą gwiazdą. Nie zmienia w tej kwestii nic fakt, że kapitalnie na starcie sezonu prezentuje się Piotr Zieliński. Lewandowski wciąż jest kluczem do zwycięstw reprezentacji Polski, a pod jego nieobecność dobitnie się o tym przekonaliśmy.