Informacja o powołaniu Superligi była prawdziwym piłkarskim trzęsieniem ziemi. Najmocniejsze i najbogatsze kluby ogłosiły, że przystępują do nowych rozgrywek w swoim gronie, które zapewnią kibicom cotygodniowe mecze na najwyższym poziomie. Idea teoretycznie brzmiała świetnie, ale błyskawicznie okazało się, że kibice opowiedzieli się po stronie wizji tradycyjnego futbolu . Sprzeciw fanów oburzonych opuszczeniem dotychczasowych struktur piłkarskich przez potentatów sprawił, że kolejne drużyny od razu zaczęły wycofywać się z projektu .

Losy Superligi rozstrzygną się zapewne w czwartek. Sprawa zaszła na tyle daleko, że werdykt wyda Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . A22 Sports jest pewna sukcesu i w kolejnych wpisach w mediach społecznościowych odlicza dni do "końca monopolu" i oznacza je hashtagiem #UEFAJudgementDay .

W czwartek poznamy przyszłość europejskiej piłki?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma rozstrzygnąć, czy UEFA i FIFA postąpiły wbrew prawu blokując powstanie Superligi poprzez grożenie karami klubom, które chciały w niej zagrać. Jeśli werdykt będzie niekorzystny z punktu widzenia UEFA, w praktyce może to oznaczać koniec jej władczej roli przy zarządzaniu europejskim futbolem i otwarciem drzwi dla Superligi.

Zdaniem A22 Sports jest to jedyna droga, by piłka nożna zyskała nowy blask i dostęp do nowych pieniędzy. Los Superligi ma rozstrzygnąć się w czwartek, a wraz z nim może się rozstrzygnąć wizja przyszłości piłki nożnej w Europie.