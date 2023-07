To będzie koniec ery w futbolu. Legenda zakończy karierę

Ostatnie lata Gianluigi Buffon poświęcił grze w miejscu, w którym się wychował. 45-latek w 2021 roku wrócił do swojej ukochanej Parmy. Tam trafił z francuskiego Paris Saint-Germain, gdzie nie do końca spełnił pokładane w nim oczekiwania. To jednak generalnie nie ma większego znaczenia, gdy oceniamy całą karierę włoskiego bramkarza. Przygoda z Paryżem to krótki epizod.