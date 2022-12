Tite napadnięty na ulicach Rio. Agresor winił go za porażkę na mundialu!

Brazylia jechała do Kataru jako jeden z faworytów do złota. Trzy lata temu "Canarinhos" wygrali Copa America, a ciągłość pracy Tite pozwalała wierzyć, że drużyna działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Pobieżne nawet przejrzenie kadry również dawało do myślenia - zwłaszcza jeśli chodzi o siłę ofensywną.