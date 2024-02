Thriller w Norwegii. Kuriozalne sceny w meczu Ajaksu. Pudło roku

Polskie zespoły mają w ostatnich miesiącach dobre wspomnienia z meczami z Bodo Glimt. Ajax Amsterdam tak naprawdę Ligą Konferencji Europy może uratować swój sezon, a tam na drodze stanęło właśnie Bodo. Pierwszy mecz z Amsterdamie zakończył się wynikiem 2:2, a więc wszystko przed wyjazdem do Norwegii było otwarte. Ostatecznie to goście okazali się lepsi, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, w której oba zespoły grały w dziesiątkę. Ajax wygrał 2:1, choć Bodo miało mnóstwo swoich okazji.