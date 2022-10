Thibaut Courtois nie wytrzymał po gali Złotej Piłki! „Nie da się zdobyć tej nagrody”

Gala Złotej Piłki 2022 odbyła się w poniedziałek w Paryżu. Zgodnie z przewidywaniami, główna nagroda trafiła do Karima Benzemy. Francuski napastnik poprowadził Real Madryt do mistrzostwa Hiszpanii, a także triumfu w Lidze Mistrzów. Piłkarz "Królewskich" to kolejny gracz ofensywny, który zgarnął statuetkę. Po raz ostatni obrońca został wyróżniony w 2006 roku (Fabio Cannavaro). Tylko raz w historii zdarzyło się natomiast, aby Złota Piłka trafiła w ręce bramkarza. W 1963 roku nagrodzony został Lew Jaszyn.

Wielu piłkarzy, ekspertów i kibiców ma plebiscytowi za złe faworyzowanie piłkarzy ofensywnych. Do tego grona dołączył Courtois. - Wygląda na to, że strzelenie gola jest lepsze niż zapobiegnięcie temu. To bitwa, której nie da się wygrać. Widząc te logikę i znając kryteria głosowania, jestem w pełni świadomy tego, że nie mam szans na zwycięstwo - powiedział Belg w rozmowie z rodzimym portalem DH.

Zlota Piłka: Thibaut Courtois rozczarowany wynikiem

Przypomnijmy, że bramkarz Realu Madryt został sklasyfikowany dopiero na siódmej pozycji w tegorocznej edycji plebiscytu. Wyprzedzili go między innymi Sadio Mane, Mohamed Salah czy Kylian Mbappe. - Nie da się wygrać tej nagrody. Nie wiem, czy jako bramkarz można zrobić więcej od tego, co ja zrobiłem w zeszłym sezonie. Nie znalazłem się nawet na podium, będąc golkiperem, który wygrał La Liga i Champions League. Rozżalony Belg dodał, że nie spodziewa się, aby w przyszłości elektorzy zaczęli bardziej doceniać jego kolegów po fachu. -Bramkarz zdobywający Złotą Piłkę? Wydaje mi się to niemożliwe - podsumował Courtois.

Belga poparł były bramkarz Realu, Iker Casillas. - Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego, że Thibaut Courtois zdobył trofeum Lwa Jaszyna. Jest bezsprzecznie najlepszym bramkarzem na świecie. To, z czego jednak nie jestem zadowolony, to fakt, że nie znalazł się w pierwszej trójce plebiscytu Złotej Piłki. Nadal nie rozumiem, czym kierują się ci, którzy dokonują wyboru - pisał Hiszpan w mediach społecznościowych.

W plebiscycie Złotej Piłki Casilllas najwyżej sklasyfikowany był w 2008 roku. Zajął wtedy czwarte miejsce. Siedem lat później Manuel Neuer wdrapał się z kolei na najniższy stopień podium.

To nie jedyna kontrowersja wokół Złotej Piłki 2022. W internecie zawrzało również po wyborze Drużyny Roku. Został nią... Manchester City, podczas gdy większość kibiców spodziewała się na tym miejscu Realu Madryt. Tymczasem "Królewscy" znaleźli się dopiero na trzeciej pozycji, ulegając także Liverpoolowi. "Gratulacje dla Realu Madryt za bycie trzecią najlepszą drużyną za sezon 2021/22" - napisał ironicznie na Instagramie zawodnik "Los Blancos, Toni Kroos. W niemal identycznym tonie wpis na Twittera wrzucił Iker Casillas, jedna z największych legend w historii stołecznego klubu. Głos krótko w tej sprawie zabrał także sam Benzema. - Dla mnie Real to najlepszy zespół na świecie. Mogą dawać tę nagrodę komukolwiek chcą - przyznał francuski napastnik radiu Cadena SER. Z kolei Thibaut Courtois był bardziej dosadny. - W momencie ogłoszenia wyników wszyscy zrobiliśmy śmieszne miny. Byliśmy tym zaskoczeni - powiedział belgijski bramkarz, cytowany przez serwis "Real-France".

Jakub Żelepień, Interia