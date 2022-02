Od wiosny ubiegłego roku Thibault Moulin jest piłkarzem Academiki Clinceni, zamykającej tabelę rumuńskiej ekstraklasy. W tym sezonie rozegrał w sumie 15 spotkań i zaliczył dwie asysty.

Jego kontrakt zachowuje ważność do połowy 2023 roku. Zanosi się jednak na to, że zostanie rozwiązany w trybie nagłym. 32-letni Francuz złożył wniosek o anulowanie umowy z winy pracodawcy z powodu kilkumiesięcznych zaległości w wypłacie pensji.



Wieczysta Kraków kusi Thibaulta Moulina

Do pożegnania pomocnika z rumuńskim zespołem może dojść już w bieżącym tygodniu. Jeśli tak się stanie, do gry wejdzie Wieczysta Kraków. Jak donosi "Gazeta Krakowska", klub złożył już zawodnikowi ofertę zatrudnienia.



Moulin w latach 2016-2018 był piłkarzem Legii Warszawa. Zdobył z nią dwa tytuły mistrza Polski i wziął udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Strzelił gola i zaliczył asystę w meczu z Realem Madryt zremisowanym przy Łazienkowskiej 3-3.



Po wyjeździe z Polski reprezentował barwy PAOK-u Saloniki, MKE Ankaragucu, Skody Xhanti i OSM Cean (szósty poziom rozgrywkowy we Francji). Przenosiny do Rumunii miały być dla niego próbą odrestaurowania kariery. Na razie jednak pozaboiskowe sprawy nie układają się po jego myśli.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Majdan dla Interii: Legia nie spadnie. Wideo INTERIA.TV

Wieczysta, bezapelacyjny lider IV-ligowej tabeli, to klub z aspiracjami ekstraklasowymi. W drużynie występują zawodnicy znani z ekstraklasowych boisk, a nawet z reprezentacji Polski: Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Wilde-Donald Guerrier, Maciej Jankowski czy Łukasz Burliga.

Trenerem zespołu jest były selekcjoner drużyny narodowej, Franciszek Smuda.

ZOBACZ TAKŻE: