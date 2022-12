Teść Davida Alaba w sporych tarapatach. Miał brać udział w planowaniu zamachu stanu w Niemczech

Według informacji chociażby "Bilda" wśród aresztowanych jest Frank Heppner, szef kuchni pracujący na co dzień w Monachium. Miał on się kilka razy spotykać z przedstawicielami grupy i aktywnie ich wspierać. Austriackie media dodają, że 62-latek zakupił na rzecz działalności "Obywateli" żywność, przybory kuchenne, a także awaryjny generator. Raport policyjny wykazał także, że Heppner użył swojej karty kredytowej, aby kupić przyczepę, w której mieli docelowo ukrywać się rebelianci. Media dotarły nawet do jego ewentualnej roli w "nowych Niemczech", gdzie miałby dbać o kulinaria w niemieckiej armii.

"Obywatele Rzeszy" to organizacją zrzeszająca ponad 20 tysięcy osób na terenie całych Niemiec. Łączy ich nastawienie - niechęć do obecnego systemu i dążenie do obalenia go. Próba miała nastąpić w niedalekiej przyszłości, ale wiele wskazuje na to, że plany zostały pokrzyżowane przez czujność niemieckich policjantów, którzy w zarodku zatrzymali plan rebeliantów.