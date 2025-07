Ter Stegen nie ma wyjścia. Selekcjoner już tego nie kryje, postawił ultimatum

Do Francji 33-latek wybrał się na własną rękę, bez żadnego pracownika klubu. "Zawodnik pierwszej drużyny Marc-Andre ter Stegen przeszedł pomyślnie kolejną operację z powodu problemów z dolną częścią pleców, którą przeprowadziła dr Amélie Léglise pod nadzorem Służb Medycznych klubu w Sports Clinic Bordeaux Merignac. Nie jest dostępny do gry, a jego powrót będzie zależał od procesu rekonwalescencji " - poinformowała niedawno FC Barcelona.

W międzyczasie zrobiło się zamieszanie w ojczyźnie zawodnika. Pojawiły się choćby przecieki dotyczące Manuela Neuera. 39-latek rzekomo nie wyklucza udziału w przyszłorocznym mundialu. Problem jednak, że identyczny cel ma golkiper FC Barcelona . Doszło do tego, iż publicznie głos w sprawie zabrał Julian Nagelsmann, obiekun "Die Mannschaft". Zasugerował on między wierszami Marcowi-Andre ter Stegenowi zmianę otoczenia.

"Ter Stegen jest naszym głównym bramkarzem, gdy jest zdrowy i gdy jest numerem jeden w klubie, nie traktujemy go inaczej od innych zawodników" - wyznał selekcjoner, cytowany przez "tribuna.com". "Po okresie rehabilitacji musi wrócić do gry w klubie i być tam numerem jeden, a potem zobaczymy. Jeśli wróci do roli głównego bramkarza w swoim klubie, z pewnością może zostać naszym pierwszym bramkarzem, bo na to zasługuje" - dodał następnie.