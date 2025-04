Temu klubowi kibicował Franciszek. Piłkarze przywieźli mu historyczne trofeum

- Piłka nożna to najpiękniejsza dyscyplina sportu na świecie. To jest moja osobista opinia - mówił kilka lat temu papież Franciszek. Przez całe życie kibicował jednemu klubowi. Mając 10 lat, oglądał z trybun jak jego ukochany zespół sięga po mistrzostwo kraju. Gdy miał 78, zawodnicy przylecieli do Watykanu, by wręczyć mu replikę dopiero co zdobytego (po raz pierwszy w historii) pucharu Copa Libertadores.