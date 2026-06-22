Minęło już kilka tygodni, a kibice wciąż nie poznali nazwy klubu, w którym Lewandowski kontynuować będzie swoją piłkarską karierę. Po drodze pojawiało się natomiast sporo chętnych na zakontraktowanie kapitana reprezentacji Polski. W mediach najczęściej przewijały się nazwy zespołów z Włoch, Arabii Saudyjskiej oraz USA.

Póki co w wyścigu o względy 37-latka przodować ma ekipa Chicago Fire. Nie oznacza to jednak, że ten kierunek został definitywnie przesądzony. W przestrzeni medialnej wciąż pojawia się kilka innych drużyn, które mogą włączyć się w walkę o podpis Lewandowskiego na przysłowiowej ostatniej prostej.

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W wyścigu tym przez jakiś czas znajdowało się także FC Porto. Klub ten zdecydowanie poznał się na talencie polskich piłkarzy. Dzięki takim zawodnikom jak Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski "Smoki" sięgnęły bowiem po tytuł mistrza Portugalii. Nic dziwnego, że włodarze tej ekipy mogli w pewnym momencie obrać za cel jeszcze jednego, niezwykle zasłużonego piłkarza z kraju nad Wisłą.

Kwestia potencjalnych przenosin Lewandowskiego do FC Porto została jednak wyjaśniona przez prezesa drużyny Andre Villasa-Boasa.

- Założenie, że skoro mamy trzech polskich zawodników, to wystarczy, by przekonać jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i jednego z najdroższych pod względem pensji, który o ile wiem, podpisuje dziś kontrakt z Chicago Fire [...]. Ten temat był tak naprawdę od zawsze zamknięty. Zawsze warto jest marzyć o wielkich transferach. Nie możemy jednak popadać w marzenia, które uniemożliwiają stabilność finansową klubu - powiedział włodarz portugalskiej ekipy, cytowany przez portal "noticiasaominuto.com".

Tak dosadna deklaracja nie pozostawia złudzeń. Kibice FC Porto mogą pożegnać się z wizją, wedle której do ich zespołu dołączyłby absolutnie najlepszy spośród "Biało-czerwonych" zawodników.

Robert Lewandowski JAIME REINA / AFP East News

Andre Villasa-Boasa Eurasia Sport Images Getty Images

Jakub Kiwior i Jan Bednarek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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