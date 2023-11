Temat wrócił, to mógłby być hit. Papszun byłby trenerem na Euro 2024

Afera alkoholowa, awans na Euro 2024, odejście Jaroslava Szilhavy'ego - wokół piłkarskiej reprezentacji Czech dzieje się naprawdę dużo, aczkolwiek teraz u naszych południowych sąsiadów większość uwagi zabiera temat dotyczący tego, kto poprowadzi za kilka miesięcy "Lwy" do walki o najwyższe cele na ME. Wśród kandydatów do objęcia stanowiska ich selekcjonera znalazł się ponownie... Marek Papszun. O sprawie pisze portal ruik.cz.