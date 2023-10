Tego się nikt nie spodziewał. Trzęsienie ziemi w eliminacjach

Wydawać się mogło, że układ sił w Ameryce Południowej jest znany - wiemy, kto jest tu gigantem, znamy też słabeuszy. Do tych drugich zaliczała się Wenezuela, która regularnie zajmowała ostatnie miejsce w eliminacjach. To się jednak zmienia. W walce o mundial 2026 wenezuelscy piłkarze pokonali już Paragwaj, zremisowali w Brazylii i właśnie rozgromili Chile. Są na drodze do awansu.