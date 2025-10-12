Reprezentacja Wysp Owczych robi niemałą furorę w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Obecnie ekipa ze 136. miejsca w rankingu FIFA, przed meczem z Czechami miała na koncie trzy zwycięstwa i trzy porażki. Dwukrotnie pokonali niżej notowany Gibraltar (200. FIFA), a ostatnio rozgromili 4:0 Czarnogórę, a więc kadrę zajmującą wyższą pozycję od Farerów (dokładnie osiemdziesiątą).

Sensacja w meczu Czechów. Wyspy Owcze wracają "z tarczą"

Kadra Wysp Owczych zajmowała przed meczem z Czechami trzecie miejsce w grupie L. Wciąż jednak zawodnicy tego kraju mają szansę na zajęcie zarówno drugiego, jak i pierwszego miejsca. Nasi południowi sąsiedzi plasowali się na drugiej pozycji, zapewniającej baraże. Liderami są Chorwaci, jednak mają tyle samo punktów, co Czesi (13).

Farerzy mieli dziewięć oczek w swoim dorobku. Niespodziewanie jednak, po meczu z Czechami sytuacja się zmieniła. Wszystkie trzy bramki w tym spotkaniu padły w ciągu czternastu minut. Najpierw, w 67. minucie do siatki trafili piłkarze w Wysp Owczych. W 78. minucie wyrównał Adam Karabec, a ostateczny cios w 81. minucie zadał obrońca Martin Agnarsson. Farerzy wygrali więc z Czechami 2:1, a sensacja stała się faktem.

Obecnie kadra Wysp Owczych ma na koncie 12 punktów. To tylko punkt mniej od Czechów i Chorwatów. Przypomnijmy, że nasi południowi sąsiedzi zajmują 39. pozycję w rankingu FIFA. Zatem, 97 pozycji różnicy nie zrobiło wrażenia na Farerach, którzy zgarnęli u siebie całą pulę.