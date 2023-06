Tego nawet Leo Messi się nie spodziewał. Dziennikarze go uświadomili

To, że Lionel Messi strzelił niezwykle szybkiego gola w towarzyskim meczu Argentyny z Australią, który rozegrany został w Pekinie w Chinach, wie już cały świat. Teraz jednak ten świat dowiedział się, że to był gol absolutnie wyjątkowy. Dowiedział się tego również sam argentyński as. Jak przyznaje Leo Messi, nie miał pojęcia, co właściwie zrobił w Pekinie.