Tego na stadionie Wisły Kraków jeszcze nie było. Jeden piłkarz wolałby o tym zapomnieć
Wisła Kraków zremisowała w towarzyskim spotkaniu z walijskim Wrexham AFC 0:0. Choć spotkanie było okazją do świętowania 120. rocznicy powstania "Białej Gwiazdy", to jednak Jordi Sanchez tych obchodów nie będzie wspominał najlepiej. Hiszpański napastnik zmarnował rzut karny, dwie inne świetne okazje i sprawił, że kibice z jeszcze większą niecierpliwością czekają na powrót Angela Rodado.
Mecz miał być nie tylko gwóździem programu obchodów jubileuszu 120. rocznicy powstania Wisły Kraków, ale także ważnym sprawdzian dla piłkarzy trenera Mariusza Jopa przed startem Ekstraklasy. Co prawda zaczęło się od wymiany uprzejmości, niecodziennego wykonania hymnu Wisły przez orkiestrę dętą oraz żołnierzy zjeżdżających z dachu stadionu, ale później popisy już się skończyły, a zaczęła twarda gra całkiem serio.
To dla nas jest jeden z punktów przygotowań do pierwszego meczu ligowego. Ze strony rywali spodziewam się dużej intensywności, bo to bardzo wymagający rywal, który w swoich szeregach ma dużo indywidualności – zapowiadał przed spotkaniem Mariusz Jop, trener Wisły.
Gdyby popatrzeć na składy, to Walijczycy powinni prowadzić grę. Wartość ich zespołu jest kilka razy wyższa od łącznej wartości zawodników Wisły, do tego na co dzień grają w Championship i byli o krok od zakwalifikowania się do gry w barażach o awans do Premier League.
Na boisku wielkiej różnicy widać jednak nie było, a od początku to Wisła groźniej zaatakowała. Krakowianie byli o kilka centymetrów od zdobycia bramki, ale Jordi Sanchez w sytuacji sam na sam trafił w słupek. W odpowiedzi Wrexham stworzyło dogodną okazję, ale w ostatniej chwili jednego z Walijczyków ubiegł Alan Uryga.
Później więcej było już gry w środku pola niż ciekawych akcji. Co prawda oba zespoły pokazały, że jakiś pomysł na zbliżający się sezon mają, ale do perfekcyjnego jego wykonania jeszcze daleka droga.
Na początku drugiej połowy znów dobrą okazję miał Sanchez, ale znów nie trafił w bramkę. Hiszpan otrzymał dokładne dośrodkowanie od Macieja Kuziemki, uderzył z pierwszej piłki z woleja, ale nad poprzeczką.
Wydawało się, że Sanchez lepszej okazji, by trafić do siatki już nie będzie miał, ale taka nadarzyła się w 63. minucie. W polu karnym sfaulowany został Frederico Duarte i sędzia podyktował rzut karny. Sanchez najwyraźniej uznał, że do trzech razy sztuka i podszedł do piłki, ale jego uderzenie odbił bramkarz Wrexham. Wkrótce zawiedziony Hiszpan opuścił boisko, a kibice próbowali go wspierać, skandując jego nazwisko.
Do końca spotkania wiele ciekawego już się nie działo i dwa tysiące przybyłych kibiców Wrexham oraz ponad 20 tys. Wisły musiało zadowolić się bezbramkowym remisem.
W Wiśle nie wystąpił m.in. Angel Rodado. Pod koniec zeszłego sezonu hiszpański napastnik przeszedł operację braku i powoli wraca do treningów na pełnych obrotach, ale jego występ przeciwko Wrexham był wykluczony.