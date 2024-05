Tego jeszcze nie było. Trofeum legendarnego piłkarza trafiło na aukcję. Liczą na miliony

To właśnie wtedy w wywalczeniu awansu do półfinału Argentyńczykom pomogła "ręka Boga". Maradona wyprzedził wówczas angielskiego bramkarza Petera Shiltona i skierował piłkę do siatki... uniesioną pięścią, zdobywając w ten sposób jedną z najsłynniejszych bramek. Jego drugi gol został zaś uznany w plebiscycie FIFA za trafienie stulecia - legendarny zawodnik, jak się później okazało, zapewnił swojej drużynie zwycięstwo, wcześniej zaliczając widowiskowy, kilkudziesięciometrowy rajd i omijając przy okazji aż pięciu rywali.