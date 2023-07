Tego jeszcze nie było. Przed kadrą Polski wielka szansa na drugi medal

Gospodarze zyskali przewagę, ale w drugiej połowie Polacy w osłabieniu zdobyli gola, a potem - gdy siły się wyrównały - drugiego. Wygrali tylko 2:0 i to kolejny kłopot przed niedzielnym spotkaniem . Gdyby wygrali trzema golami, mieliby lepszy bilans bramek od Włochów, z którymi się zmierzą w ostatnim meczu grupowym. Gdyby tak się stało, wystarczyłby im remis, by awansowali do półfinału. A tak potrzebne jest im zwycięstwo.

To Włochom wystarczy nie przegrać, by już cieszyć się z medalu , a akurat ta reprezentacja świetnie się czuje, gdy musi czegoś bronić. Polacy spotkali się z tym rywalem w pierwszej fazie grupowej eliminacji. Wtedy przegrali 0:1 po golu straconym w doliczonym czasie gry z rzutu karnego.

Pomocnik reprezentacji Polski: To dla nas mini finał

Trener Brosz jest pełen optymizmu przed spotkaniem. - To jest w sporcie najpiękniejsze i ci młodzi ludzie mają się uczyć wygrywania w trudnych warunkach. Pokazaliśmy, że to zespół, który ma pomysł na grę, ale jest też w stanie zareagować na wydarzenia, które ten plan w jakimś stopniu burzą - mówi selekcjoner na "Łączy Nas Piłka". - Dążyliśmy do strzelenia trzeciego gola, ale to nawet nie w kontekście rywalizacji z Włochami. Nie chodzi o kalkulacje.