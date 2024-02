Tego jeszcze nie było. Mbappe wykonywał rzut karny, kibice zobaczyli... to

Realizatorzy transmisji telewizyjnych co rusz zaskakują nas nowymi rozwiązaniami przy ich produkcji. Zwykle chodzi o niestandardowe ujęcia, które pozwalają widzowi nieco lepiej wczuć się w oglądany sport i zrozumieć wszystko. Najczęściej widzimy to w tenisie, gdzie pojawią się kolejne statystyki, ale i w piłce nożnej wszystko idzie do przodu. Krok w tył wykonano jednak przy realizacji meczu Starsbourga z PSG. W 5 minucie rzut karny wykonywał Kylian Mbappe, a widzowie zobaczyli jedynie jego nogę, kopiącą piłkę, a później wyraz twarzy. Nie pokazano całości rzutu karnego.