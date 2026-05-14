Poznajemy kolejnych mistrzów w najważniejszych ligach w Europie. W niedzielę tytuł w Hiszpanii świętowała FC Barcelona, która mistrzostwo przypieczętowała zwycięstwem u siebie w El Clasico z Realem 2:0.

W środowy wieczór oczy wielu piłkarskich kibiców zwrócone były na Francję, gdzie Paris Saint-Germain stanęło przed szansą obronienia tytułu. Podopieczni Luisa Enrique potrzebowali przynajmniej remisu, by na kolejkę przed końcem sezonu już świętować mistrzostwo.

Zadanie nie było jednak łatwe, bowiem na zaległe starcie z 29. kolejki Ligue 1, liderzy tabeli pojechali do wicelidera RC Lens. Gospodarze tracili przed meczem sześć punktów i gdyby wygrali zmniejszyliby stratę do rywali do trzech "oczek". Wówczas w ostatniej kolejce wszystko byłoby jeszcze możliwe.

PSG obroniło tytułu. Oto ich bohaterzy w starciu z wiceliderem

Do takiego scenariusza goście jednak nie dopuścili. Przyjechali do Lens jak po swoje, jak na finalistów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów przystało. W 29. minucie piłkarze Paris Saint-Germain objęli prowadzenie za sprawą Chwicza Kwaraccheli. Asystę przy golu zaliczył Ousmane Dembele.

Na drugą bramkę, już w stu procentach pieczętującą mistrzostwo PSG, kibice musieli poczekać do doliczonego czasu gry. Wynik ustalił wprowadzony w drugiej połowie na boisko 18-letni Ibrahim Mbaye. Krótko po jego trafieniu sędzia zakończył mecz, a PSG mogło świętować obronę mistrzostwa. Na kolejkę przed końcem sezonu swoją przewagę nad drugim RC Lens powiększyli do dziewięciu punktów.

Tym samym podopieczni Luisa Enrique mogą już ze spokojem przygotowywać się do finału Ligi Mistrzów, zaplanowanego na sobotę 30 maja. Mniej komfortową sytuację ma drugi finalista, Arsenal, który w Premier League wciąż nie jest pewny mistrzostwa. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Kanonierzy mają dwa punkty przewagi nad Manchesterem City i w spotkaniach z Burnley oraz Cristal Palace na pewno nie mogą się oszczędzać.

Ousmane Dembele celebrujący trafienie w meczu z Barceloną HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP AFP

Trener Luis Enrique przybył do USA, by sięgnąć z PSG po klubowe mistrzostwo świata AFP

Piłkarze PSG cieszą się z bramki w finale Ligi Mistrzów MARCO BERTORELLO AFP

