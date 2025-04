Tego brakuje w papierach Szczęsnego. Czas ucieka. To może być definitywny koniec

Wojciech Szczęsny z ekscytacją czeka na dwumecz z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Mimo bogatej kariery na tym szczeblu prestiżowych rozgrywek jeszcze nie gościł. Na koncie ma 12 pucharów, po które sięgał z Arsenalem, Juventusem i Barceloną. Za każdym razem były to jednak tytuły krajowe. Nigdy nie świecił triumfu na arenie międzynarodowej, co czyni jego CV mocno wybrakowanym. Ten sezon może stanowić ostatnią szansę, by coś w tym temacie zmienić.