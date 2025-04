Nieprawdopodobny strzał Declana Rice'a z rzutu wolnego

57. minuta meczu z Arsenalem, to zdecydowanie moment, który fani Realu Madryt zapamiętają na bardzo długo. Wtedy to bowiem "Kanonierzy" dostali rzut wolny z dość znacznej odległości od pola karnego. Do piłki podszedł Declan Rice, który miał do wyboru wiele możliwych wariantów rozwiązania tej sytuacji.