24 drużyny rywalizowały w czwartek w Krakowie podczas finału turnieju Tauron Energetyczny Junior Cup. W roczniku 2010 wygrała Akademia Piłkarska Limanovia, w roczniku 2011 zwyciężył Młodzieżowy Klubu Sportowy "Zaborze" Zabrze, zaś w roczniku 2012 Akademia Piłkarska Chemik Kędzierzyn Koźle. Oprócz nagród finansowych, najlepsi zgarnęli bilet na wymarzony obóz piłkarski na Malcie. Rozgrzewkę dla dzieci poprowadził sam Jerzy Dudek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najmłodsi piłkarze walczyli w Krakowie na turnieju "TAURON Energetyczny Junior Cup". Wideo INTERIA.TV

W fazie eliminacyjnej w zawodach Tauron Energetyczny Junior Cup, wzięło udział ponad tysiąc młodych piłkarek i piłkarzy. Zawodnicy w wieku od 8 do 10 lat rywalizowali w krakowskiej Tauron Arenie, a w stawce były między innymi nagrody finansowe i bilet na obóz piłkarski na Malcie.

Reklama

Turniej piłkarski, będący częścią inicjatywy "Tauron wspiera młodych sportowców" odbył się po raz pierwszy. Do finału przeszły łącznie 24 drużyny, a na trybunach głośno dopingowali ich najwierniejsi fani - rodzice i przyjaciele.

Piłkarze zaprezentowali swoje umiejętności na trzech boiskach, a co ciekawe, część drużyn występowała w mieszanym składzie.

- Pomysł związany na zorganizowanie tego typu turnieju jest z tym, że Tauron kieruje się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcieliśmy zorganizować wydarzenie, które będzie miało charakter cykliczny, a nie będzie takim jednym strzałem. Wydaje się, że piłka nożna wśród dzieci jest sportem najbardziej popularnym. Da się zachęcić zarówno chłopaków, jak i dziewczyny do uprawiania właśnie tej dyscypliny. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie dyskryminujemy tym innych dyscyplin - powiedział Interii Prezes zarządu Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

Gościem honorowym finałowych rozgrywek był Jerzy Dudek - były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt. Piłkarz przeprowadził z zawodnikami rozgrzewkę, a w wywiadach z żalem mówił, że w jego czasach nie było podobnych inicjatyw.

Patrzę z zazdrością na tego typu imprezy. Kiedy są one dobrze zorganizowane, integrują całe środowisko. Dzieciaki uczą się tutaj wielu rzeczy, które potem mogą wykorzystać w życiu nie tylko sportowym, ale również poważnym - dorosłym - mówił Jerzy Dudek.

Jak oświadczył prezes Filip Grzegorczyk, zainteresowanie imprezą było bardzo duże, choć jest to dopiero pierwsza jej edycja. W gestii firmy Tauron leży to, aby te same zawody na stałe wpisały się w kalendarz grupy Tauron, ale też w kalendarz sportowy dzieci.

- Bardzo dobrze, że tego typu turniejów, również organizowanych przez inne firmy jest coraz więcej, bo przecież jedna firma nie jest w stanie sprostać takiemu zainteresowaniu. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w takich czasach, że dzieci trzeba w różny atrakcyjny sposób odrywać od komputerów, laptopów i smartfonów. Jeżeli tego nie zrobimy, wyrośnie nam strasznie pokolenie dorosłych. Musimy inwestować w rozwój dzieci w taki sposób, żeby kształtować potrzeby społeczne, a sport takowe właśnie kształtuje - dodał prezes Grzegorczyk.

Aleksandra Bazułka

Zwycięzcy TAURON Energetyczny Junior Cup 2019:

Z rocznika 2010:

1. Akademia Piłkarska Limanovia

2. Klub Sportowy Zakopane

3. MUKP Dąbrowa Górnicza

Z rocznika 2011:

1. Młodzieżowy Klub Sportowy "Zaborze" Zabrze

2. Akademia Piłkarska Limanovia

3. MUKP 2011 Dąbrowa Górnicza 1

Z rocznika 2012:

1. Akademia Piłkarska Chemik Kędzierzyn Koźle,

2. Młodzieżowy Klub Sportowy "Zaborze" Zabrze

3. UKS Hattrick Głuchołazy