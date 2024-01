Tąpnięcie w UEFA, to nagły koniec. Słynny gwiazdor ogłosił protest

W strukturach UEFA doszło do potężnego tąpnięcia. Legenda chorwackiego futbolu - słynny Zvonimir Boban zdecydował się na zdecydowany ruch i złożył rezygnację z funkcji szefa departamentu piłkarskiego Europejskiej Unii Piłki Nożnej (UEFA). Uczynił to na w ramach wobec działań prezydenta UEFA - Aleksandra Ceferina, który chce dokonać zmian w statucie, by na dłużej móc piastować swoje stanowisko.