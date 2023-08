Dość długo musiały czekać piłkarki Szwecji i Stanów Zjednoczonych na to, czy Lina Hurtig trafiła ostatniego karnego decydującego o awansie do ćwierćfinału mundialu kobiet, czy nie. Nie było to takie oczywiste, gdyż nie wiadomo było, czy piłka przekroczyła linię. To był niezwykle rzadki przypadek, gdy o awansie którejś z ekip w serii rzutów karnych decydował... VAR. I tak niezwykły moment zakończył erę panowania Amerykanek.