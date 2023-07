Skala tej niespodzianki jest ogromna, bo Filipiny to kraj zupełnie nieznany w świecie piłki nożnej, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Nigdy dotąd nigdzie nie grały, to ich debiut na sporej imprezie piłkarskie. Debiut już przełomowy.

Filipinki podczas mistrzostw świata kobiet zdołały już rozegrać jeden mecz. Uległy wtedy Szwajcarii 0:2. Wydawało się zatem, że w drugim nie będą miały większych szans z Nową Zelandią, której jest gospodarzem mistrzostw świata i na dodatek w ekscytujących okolicznościach wygrała z faworyzowanym zespołem Norwegii 1:0. Mieliśmy wtedy niemal nowozelandzkie święto narodowe, bo była to pierwsza wygrana tego zespołu w dziejach mistrzostw świata. Co ciekawe, wliczając też męskie.

Filipiny sprawiły wielką sensację

- Nie mogę tego wyrazić słowami - powiedziała Sarina Bolden. - To było moim marzeniem jako małego dziecka, aby po prostu być tutaj na mistrzostwach świata, nie mówiąc już o zdobyciu gola. Nie mógłbym tego zrobić bez moich kolegów z drużyny, personelu, fanów, Filipin jako całości. To po prostu niesamowite czuć teraz to zwycięstwo i tę energię na tym stadionie, więc to po prostu niesamowite.