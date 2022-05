Takiego dnia w Ekstraklasie jeszcze nie było!

Radomiak Mariusz Lewandowski nowym trenerem Radomiaka Radom

To razem 15 bramek w zaledwie dwóch meczach i to jednego dnia! Daje nam to niewyobrażalną średnią 7,5 gola na mecz. Ktoś, kto usiadł do oglądania Ekstraklasy w piątkowe popołudnie, naoglądał się bramek za wszystkie czasy.

Ten dzień i te dwa mecze to jednocześnie ligowy rekord. W dwóch meczach jednego dnia padało już 14 goli - mieliśmy taką sytuację chociażby w pierwszej kolejce ligi w kwietniu 1927 roku, gdy 1.FC Katowice pokonał Ruch Chorzów (Wielkie Hajduki) 7-0, a TKS Toruń ograł Polonię Warszawa 4-3, ale w dziejach Ekstraklasy aż 15 goli nie padło w dwóch meczach jednego dnia nigdy.

Skandaliczna kolejka z 1993 roku

Do legendy przeszła zwłaszcza kolejka kończąca sezon 1993 roku, gdy w skandalicznych okolicznościach Legia Warszawa i ŁKS Łódź urządziły sobie odrażający i bulwersujący opinię publiczną wyścig po mistrzostwo. W starciach z odpowiednio Wisłą Kraków i Olimpią Poznań strzelały gola za golem, w odpowiedzi na ruch rywala. Legia wygrała 6-0, a ŁKS - 7-1. Wyniki te jednak po skandalu anulowano, ale w tym samym sezonie mieliśmy kolejkę z wygranymi Zagłębia Lubin nad Śląskiem Wrocław 7-0 oraz Wisły Kraków nad Zawiszą Bydgoszcz 6-1.