Takie wieści tuż przed Euro. Kadrowicz wyróżniony, imponujący wyczyn

Jakub Moder najszybszym środkowym pomocnikiem Premier League

Nie wiemy, jak dokładnie poszło Jakubowi Moderowi , ale on na pewno nie może wstydzić się swojej prędkości na boisku, którą regularnie demonstruje w Premier League , czyli jednej z najsilniejszych lig na świecie. Przykry uraz w końcu już za nim, co oznacza, że coraz częściej zachwyca kibiców na trybunach. W niedawno zakończonej kampanii ani razu nie wpisywał się niestety na listę strzelców, zabrakło też asyst . 25-latek wyróżnił się jednak pod innym względem.

Firma Opta, zajmująca się statystykami, 10 czerwca wyłoniła najszybszego środkowego pomocnika Premier League. Wyróżnienie powędrowało do polskiego piłkarza. Podczas jednego ze spotkań zmierzono mu prędkość wynoszącą aż 36,84 km/h. "Dynamiczny" - podsumowano wyczyn naszego rodaka. Dla kibiców z kraju nad Wisłą to niewątpliwie powód do dumy, bo w Premier League nie brakuje naprawdę dobrych sprinterów. "To imponujące, jak na gościa, który osiemnaście miesięcy spędził poza boisku z powodu poważnego urazu" - zachwycił się jeden z fanów.