Chyba nawet najwięksi optymiści w Katowicach nie spodziewali się aż tak dobrej rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy GKS-u. Podopieczni Rafała Góraka nie dość, że uratowali mu posadę, to na dodatek sprawili całemu miastu pozytywną niespodziankę i awansowali do PKO BP Ekstraklasy. To efekt solidnej postawy w ostatnich miesiącach. Gracze z województwa śląskiego robili swoje i krok po kroku zbliżali się do drugiego miejsca w tabeli, które premiowane jest bezpośrednią przepustką do grona czołowych polskich zespołów. O pozycji wicelidera na koniec sezonu zadecydowała dopiero ostatnia kolejka. GKS czekał trudny wyjazd do Gdyni. Tylko zwycięstwo na trudnym terenie dawało bilet do elity.

