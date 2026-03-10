Takie słowa Infantino do Bońka. Szef FIFA już ma odpowiedź. Polak oznajmia

Tegoroczny marzec wyjątkowy jest dla Zbigniewa Bońka. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii obchodził niedawno swoje okrągłe, bo siedemdziesiąte, urodziny. Poza licznymi życzeniami liczył on między innymi na dobre wyniki ukochanych klubów. Popularnego "ZiBiego" zawiódł jednak między innymi Widzew. Łodzianie odpadli z Pucharu Polski, przegrywając na wyjeździe z GKS Katowice po konkursie rzutów karnych. "Jedenastki" wyłoniły także półfinalistę w Bydgoszczy. W tym akurat przypadku Zbigniew Boniek miał powody do radości, bo do czołowej czwórki awansował Zawisza. A to właśnie w tych barwach legenda zaczynała karierę.

Karierę, która dała mu sławę na cały świat. Najlepszy na to dowód? Zachowanie Gianniego Infantino. Szef FIFA sprawił naszemu rodakowi wyjątkowy prezent z okazji urodzin. W mediach społecznościowych Szwajcara pojawiło się nagranie skierowane do Zbigniewa Bońka. Nie zabrakło w nim miłych słów. Sam za siebie mówi także wyjątkowy opis. "Wszystkiego najlepszego z okazji 70. urodzin dla mojego drogiego przyjaciela i szanowanego kolegi, Zbigniewa Bońka! Pozostawiłeś niezatarte dziedzictwo w naszym sporcie jako zawodnik, dyrektor i administrator. Twój wpływ na piłkę nożną jest naprawdę ogromny" - ogłosił działacz.

Wyjątkowe życzenia od Infantino dla Bońka. Polak się nie wahał

A to wcale nie był koniec. "Mam wyraźne wspomnienia, jak olśniewałeś boiska Włoch i Europy, zyskując legendarny przydomek "Bello di Notte". Świat pamięta również Twoje trzy występy w reprezentacji Polski na mundialu, w tym doprowadzenie swojej drużyny do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata FIFA 1982, oraz twoją oddaną służbę jako Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i Wiceprezes UEFA. Twoja pasja i wkład będą inspiracją dla przyszłych pokoleń. Ciesz się tym wyjątkowym dniem i mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę" - dodał wdzięczny szef międzynarodowej federacji.

Materiał w końcu dotarł do Polaka. Ten udostępnił link na portalu X i nie pozostawił wspomnianych wyżej słów bez odpowiedzi. "Dziękuję, Gianni" - napisał krótko. Obaj panowie być może za kilka miesięcy spotkają się za oceanem, gdzie odbędzie się najbliższy mundial. "Biało-Czerwoni" o udział w nim powalczą w barażach. Półfinał podopieczni Jana Urbana rozegrają z Albanią na PGE Narodowym. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Gianni Infantino AFP

