Takie słowa Infantino do Bońka. Szef FIFA już ma odpowiedź. Polak oznajmia
Gianni Infantino przez najbliższe miesiące będzie miał ręce pełne roboty. Coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, ponadto działacza na pewno nie pocieszają sceny dziejące się obecnie na Bliskim Wschodzie. Szef FIFA ma jednak też czas na aktywności związane poza futbolem. Niedawno Szwajcar postanowił zaskoczyć Zbigniewa Bońka w mediach społecznościowych, zwracając się bezpośrednio do legendarnego zawodnika. Nasz rodak mu odpowiedział. Zaledwie dwoma słowami.
Tegoroczny marzec wyjątkowy jest dla Zbigniewa Bońka. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii obchodził niedawno swoje okrągłe, bo siedemdziesiąte, urodziny. Poza licznymi życzeniami liczył on między innymi na dobre wyniki ukochanych klubów. Popularnego "ZiBiego" zawiódł jednak między innymi Widzew. Łodzianie odpadli z Pucharu Polski, przegrywając na wyjeździe z GKS Katowice po konkursie rzutów karnych. "Jedenastki" wyłoniły także półfinalistę w Bydgoszczy. W tym akurat przypadku Zbigniew Boniek miał powody do radości, bo do czołowej czwórki awansował Zawisza. A to właśnie w tych barwach legenda zaczynała karierę.
Karierę, która dała mu sławę na cały świat. Najlepszy na to dowód? Zachowanie Gianniego Infantino. Szef FIFA sprawił naszemu rodakowi wyjątkowy prezent z okazji urodzin. W mediach społecznościowych Szwajcara pojawiło się nagranie skierowane do Zbigniewa Bońka. Nie zabrakło w nim miłych słów. Sam za siebie mówi także wyjątkowy opis. "Wszystkiego najlepszego z okazji 70. urodzin dla mojego drogiego przyjaciela i szanowanego kolegi, Zbigniewa Bońka! Pozostawiłeś niezatarte dziedzictwo w naszym sporcie jako zawodnik, dyrektor i administrator. Twój wpływ na piłkę nożną jest naprawdę ogromny" - ogłosił działacz.
Wyjątkowe życzenia od Infantino dla Bońka. Polak się nie wahał
A to wcale nie był koniec. "Mam wyraźne wspomnienia, jak olśniewałeś boiska Włoch i Europy, zyskując legendarny przydomek "Bello di Notte". Świat pamięta również Twoje trzy występy w reprezentacji Polski na mundialu, w tym doprowadzenie swojej drużyny do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata FIFA 1982, oraz twoją oddaną służbę jako Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i Wiceprezes UEFA. Twoja pasja i wkład będą inspiracją dla przyszłych pokoleń. Ciesz się tym wyjątkowym dniem i mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę" - dodał wdzięczny szef międzynarodowej federacji.
Materiał w końcu dotarł do Polaka. Ten udostępnił link na portalu X i nie pozostawił wspomnianych wyżej słów bez odpowiedzi. "Dziękuję, Gianni" - napisał krótko. Obaj panowie być może za kilka miesięcy spotkają się za oceanem, gdzie odbędzie się najbliższy mundial. "Biało-Czerwoni" o udział w nim powalczą w barażach. Półfinał podopieczni Jana Urbana rozegrają z Albanią na PGE Narodowym. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.