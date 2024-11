Tak wyglądały początki Ewy Pajor w Barcelonie. Piłkarka zdradza kulisy

Ewa Pajor zasiliła szeregi Barcelony. Ujawnia, jak wyglądały jej początki w klubie

W rozmowie z Mateuszem Święcickim z ElevenSports Ewa Pajor zdradziła, że miała już okazję poznać prezydenta FC Barcelona, Joana Laportę. Działacz piłkarski zrobił na Polce ogromne wrażenie - 27-latce zaimponowało to, że 62-latek jest człowiekiem niezwykle otwartym i w jego towarzystwie inni czują się po prostu swobodnie. "Teraz już dokładnie nie pamiętam, czy powiedział coś po polsku. Wiem, że ja chciałam przywitać się po hiszpańsku i on do mnie: "Mówisz po hiszpańsku?". Ja odpowiedziałam: "Nie nie, jeszcze spokojnie. To dopiero podstawy". (...) Więc naprawdę gdzieś szuka tego kontaktu i czujesz się przy nim bardzo swobodnie" - przyznała.