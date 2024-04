Tak wygląda walka o miejsce w kadrze na Euro. 14 goli polskiego snajpera

Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce gospodarzy i przebywał na murawie do końcowego gwizdka. Do siatki rywala trafił w 67. minucie, doprowadzając do remisu 1-1. Uczynił to w swoim stylu, z 10 metrów uderzając nie do obrony głową.

