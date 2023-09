Tak wygląda sytuacja Rosji, bez wątpliwości. "W końcu usłyszeliśmy prawdę"

Drużyny z Rosji nie będą występować w międzynarodowych rozgrywkach do końca wojny na Ukrainie. Tak ostatnio zapowiedział Aleksander Čeferin, przewodniczący UEFA. Do tych słów odniósł się na łamach rosyjskich mediów Dmitrij Swiszczow, deputowany do Dumy. "Po raz pierwszy od dłuższego czasu usłyszeliśmy prawdę" - przyznał.