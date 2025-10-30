Tak UEFA potraktowała polskich kibiców. Ranking wstydu. W tle Rosja i Izrael

Nie od dziś wiadomo, że niektóre zachowania kibiców na polskich stadionach są dalekie od ideału. Czasami kończy się na konsekwencjach wyciąganych przez PZPN czy władze lig. W niektórych przypadkach do gry wkracza UEFA. Piłkarska unia niejednokrotnie nakładała na kluby kary finansowe za m.in. niepoprawne politycznie transparenty czy używanie materiałów pirotechnicznych. Inne sprawy dotyczyły rasizmu lub dyskryminacji.

UEFA na swojej stronie opublikowała ranking Fair Play za sezon 2024/2025. Jedno z zestawień dotyczyło zachowania kibiców. Pod lupę wzięto 50 państw. Dodatkowo pięciu narodów nie uwzględniono w rankingu. Mowa o Lichtensteinie, Gibraltarze i San Marino - w tym przypadku danych zwyczajne było zbyt mało. Na szarym końcu widnieje wykluczona z rozgrywek Rosja oraz Białoruś, która w poprzednim sezonie nie miała pozwolenia na rozgrywanie spotkań z udziałem publiczności.

Wyspy Owcze - Czarnogóra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

UEFA oceniła polskich kibiców. Oto nasze miejsce w rankingu

Polska w omawianym zestawieniu zajęła 31. miejsce ze współczynnikiem 8,095 w dziesięciopunktowej skali. Za wzór postaw kibicowskich UEFA uznała Wyspy Owcze, które uplasowały się na samym szczycie (9,131). Za ich plecami, kolejno na drugim i trzecim miejscu, znalazły się Mołdawia (8,937) oraz Kazachstan (8,868).

Z zachowania swoich fanów na stadionach mogą cieszyć się także Anglicy. Ich nacja w rankingu plasuje się na szóstej pozycji (8,717). Gdzie piłkarscy sympatycy muszą popracować nad swoim zachowaniem? W Albanii (7,774), Chorwacji (7,228) i Serbii (7,239). Te trzy kraje zajęły miejsca 50-47. Od lat Bałkany uznawane są za miejsce, gdzie kibice nie strwonią od niekulturalnych i niebezpiecznych zachowań.

Rozwiń

Warto wspomnieć również o 37. pozycji Izraela. Tamtejsi fani w ostatnich miesiącach kilkukrotnie pokazywali na swoich stadionach skandaliczne banery. Jeden z nich uderzał nawet w samą organizację UEFA.

Regulamin UEFA Fair Play został stworzony w 2015 roku. Oceniane są w nim dobre, jak i złe postawy kibiców poszczególnych państw. Na pozycję w końcowym rankingu wpływa m.in. oklaskiwanie przeciwnych zespołów, doping swojej drużyny mimo porażki, gesty wsparcia dla piłkarzy. Ale jednocześnie: przejawy rasizmu czy dyskryminacji, wykorzystywanie materiałów pirotechnicznych, wulgarne przyśpiewki, obrażanie przeciwników itd.

W Rosji aż huczy. FIFA miała dać zielone światło, skandal na horyzoncie Noushad Thekkayil AFP

Rosyjscy kibice nie zawsze mogą być dumni ze swoich sportowców AFP

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News