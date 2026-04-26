Tak Ronaldinho ocenił pobyt w Polsce. Napisał to publicznie, padły szczere słowa
W sobotnie popołudnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Mowa Galacticos Show - Pojedynku Legend XXI wieku. Na murawie oglądaliśmy piłkarzy, którzy jeszcze kilkanaście lat temu stanowili o sile światowego futbolu. Największą gwiazdą był Ronaldinho. Jak legendarny Brazylijczyk ocenił wizytę w Polsce?
Obok takiego spotkania trudno przejść obojętnie. W sobotę Stadion Śląski w Chorzowie wypełnił się kibicami, którzy na żywo przyszli obejrzeć występ piłkarskich legend XXI wieku.
Naprzeciwko siebie stanęły drużyny Samurajów, której kapitanem był Ronaldinho oraz Gladiatorów, którą prowadził Francesco Totti. Mecz sędziował sam Szymon Marciniak.
Ronaldinho w Polsce. Kilka szczerych słów. Tak ocenił nasz kraj
W trakcie boiskowej rywalizacji nie brakowało emocji. "W pierwszej połowie największa wrzawa miała miejsce pod sam jej koniec, gdy po koronkowym rozegraniu z Saviolą bramkę dla swojej drużyny strzelił nie kto inny jak Ronaldinho. Ostatnie minuty pierwszej połowy były rozgrywane tzw. złotą piłką, którą na murawę wniosła piosenkarka Oceana" - relacjonował Szymon Łożyński z Interii Sport.
Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Samurajów 9:4. Choć na murawie oglądaliśmy gwiazdorów pokroju Zanettiego, Błaszczykowskiego, Materazziego, Salgado, Makelele, Verona czy Piresa, to nie dało się ukryć, że największą ikoną był Ronaldinho.
Brazylijczyk znów odwiedził Polskę. Jak tym razem przebiegła jego wizyta? W niedzielę sam postanowił podzielić się refleksjami za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Mecz w Polsce był naprawdę świetny!!! Bardzo się cieszę, że znów spotkałem tylu świetnych piłkarzy i przyjaciół..." - czytamy na początku postu byłego zawodnika Barcelony czy Milanu.
"Chciałbym podziękować wszystkim za serdeczne przyjęcie i powiedzieć, że wkrótce wrócę, by znów cieszyć się tym wyjątkowym krajem!" - uzupełnił. Jak widać, 46-latek z uśmiechem na twarzy wspomina pobyt w naszej ojczyźnie, gdzie zawitał również w czerwcu zeszłego roku na meczu legend Polski i Brazylii.
Podstawowe składy na Galacticos Show:
Samuraje: Dida - Maicon, Edmilson, Aldair, Jankulovski - Davids, Ronaldinho, Błaszczykowski, Rafinha - Saviola, Cisse
Gladiatorzy: Frey - Zanetti, Materazzi, Salgado - Makelele, Veron, Pires, Di Livio - Giuly, Totti, Kanu