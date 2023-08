Robert Lewandowski przez lata w Bayernie Monachium przyzwyczaił kibiców do swojej nienagannej techniki . Polak podczas okresu spędzonego w drużynie wielokrotnych mistrzów Niemiec wypracował sobie kilka znaków firmowych. Jednym z nich było przyjęcie, które przypomina obrazek widoczny na logo Bundesligi. Lewy robił to z wielką łatwością, a wszystko czasami przypominało boiskową magię .

Kibice mieli pełne prawo zachwycać się tym, jak Polak potrafi "skleić piłkę do ziemi". Drugim ze znaków rozpoznawczych stał się także strzał z krzyżakiem w trudnych sytuacjach. Lewandowski robił to wielokrotnie i zwykle po takim uderzeniu padała przepiękna bramka. W nowym otoczeniu kapitan reprezentacji Polski zdecydowanie nie wygląda na kogoś, kto nie pasuje do hiszpańskiej piłki.