Tak Real powitał papieża Leona XIV w Madrycie. Prezes klubu dotrzymał słowa

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Hiszpania po 15 latach doczekała się wizyty głowy Kościoła katolickiego. Leon XIV jeszcze będąc w samolocie ujawnił, że jest wielkim fanem Realu Madryt, wobec czego "Królewscy" nie mogli przejść obojętnie. W poniedziałek prezes madryckiej drużyny, Florentino Perez, spotkał się z papieżem i wręczył mu wyjątkowy prezent.

Tak prezes Realu Madryt podziękował papieżowi Leonowi XIV za wsparcie
Tak prezes Realu Madryt podziękował papieżowi Leonowi XIV za wsparcieX/CatholicSat, Carlos Lujan/Europa Press via Getty ImagesGetty Images

Papież Leon XIV w czasie swojego siedmiodniowego pobytu w Hiszpanii odwiedzi Madryt, Barcelonę oraz dwie z Wysp Kanaryjskich. W samolocie z Rzymu głowa Kościoła katolickiego głośno powiedziała o swojej sympatii do Realu Madryt, a więc klubu z siedzibą w stolicy Hiszpanii. "Papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt" - mówił duchowny na nagraniu, które obiegło media społecznościowe.

Wobec wyznania papieża obojętnie nie przeszedł prezes Realu Madryt, Florentino Perez. "Chciałbym powitać Leona XIV w Hiszpanii. W samolocie, którym przyleciał z Rzymu, powiedział, że jest kibicem Realu Madryt. To jest dla nas powód do dumy. Witamy, Wasza Świątobliwość" - przekazał działacz (cytat za Eurosportem). Przy okazji zapowiedział, że podczas wizyty ojca świętego na stadionie Santiago Bernabeu wręczy duchownemu koszulkę klubu.

W poniedziałek 8 czerwca papież Leon XIV pojawił się osobiście na stadionie Santiago Bernabeu, gdzie spotkał się z madrycką wspólnotą diecezjalną. Jeszcze przed wejściem na murawę duchowny zaliczył prywatną wizytę w muzeum Realu Madryt, gdzie spotkał się z prezesem klubu, Florentino Perezem. Te dotrzymał słowa i wręczył 70-latkowi wyjątkowy prezent - koszulkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. 

Na pojedynczej koszulce "Królewscy" jednak nie poprzestali. Aby docenić wsparcie ze strony papieża, klub w swoim oficjalnym sklepie wprowadził limitowaną edycję koszulek z napisem "LEON XIV". Cena takiej koszulki wynosi 195 euro, a więc około 827 złotych.

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Stadion Santiago Bernabeu gościł wcześniej Jana Pawła II

Warto przypomnieć, że stadion Santiago Bernabeu po raz drugi w historii gościł papieża. Po raz pierwszy na słynnym piłkarskim obiekcie pojawił się Jan Paweł II. 3 listopada 1982 roku Karol Wojtyła wziął udział w celebracji Słowa Bożego z młodzieżą z całego świata.

Polski papież, podobnie jak Leon XIV, nie ukrywał swojej miłości do sportu, a przede wszystkim do piłki nożnej. Jego ulubionym klubem była Cracovia, którą sympatyzował od końca lat trzydziestych XX wieku. Był on także m.in. honorowym członkiem FC Barcelona i każdego roku otrzymywał sezonowy karnet na mecze klubu ze stolicy Katalonii.

W sierpniu 2004 roku, a więc na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, utworzył departament sportu (obecnie funkcjonujący jako sekcja w ramach Dykasterii ds. Kultury i Edukacji). Instytucja ta zajmuje się promocją sportu jako "środka rozwoju ludzkiego, budowania pokoju oraz narzędzia dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego".

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Tłumy ludzi zgromadzonych na stadionie podczas dużego wydarzenia, centralny podest otoczony wyposażeniem transmisyjnym, na głównym ekranie widoczny prowadzący lub prelegent.
Papież Leon XIV na stadionie Realu MadrytEuropa Press NewsGetty Images
Leon XIV
Leon XIVGABRIEL BOUYS/AFPAFP


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