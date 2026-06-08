Tak Real powitał papieża Leona XIV w Madrycie. Prezes klubu dotrzymał słowa

Papież Leon XIV w czasie swojego siedmiodniowego pobytu w Hiszpanii odwiedzi Madryt, Barcelonę oraz dwie z Wysp Kanaryjskich. W samolocie z Rzymu głowa Kościoła katolickiego głośno powiedziała o swojej sympatii do Realu Madryt, a więc klubu z siedzibą w stolicy Hiszpanii. "Papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt" - mówił duchowny na nagraniu, które obiegło media społecznościowe.

Wobec wyznania papieża obojętnie nie przeszedł prezes Realu Madryt, Florentino Perez. "Chciałbym powitać Leona XIV w Hiszpanii. W samolocie, którym przyleciał z Rzymu, powiedział, że jest kibicem Realu Madryt. To jest dla nas powód do dumy. Witamy, Wasza Świątobliwość" - przekazał działacz (cytat za Eurosportem). Przy okazji zapowiedział, że podczas wizyty ojca świętego na stadionie Santiago Bernabeu wręczy duchownemu koszulkę klubu.

W poniedziałek 8 czerwca papież Leon XIV pojawił się osobiście na stadionie Santiago Bernabeu, gdzie spotkał się z madrycką wspólnotą diecezjalną. Jeszcze przed wejściem na murawę duchowny zaliczył prywatną wizytę w muzeum Realu Madryt, gdzie spotkał się z prezesem klubu, Florentino Perezem. Te dotrzymał słowa i wręczył 70-latkowi wyjątkowy prezent - koszulkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Na pojedynczej koszulce "Królewscy" jednak nie poprzestali. Aby docenić wsparcie ze strony papieża, klub w swoim oficjalnym sklepie wprowadził limitowaną edycję koszulek z napisem "LEON XIV". Cena takiej koszulki wynosi 195 euro, a więc około 827 złotych.

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Stadion Santiago Bernabeu gościł wcześniej Jana Pawła II

Warto przypomnieć, że stadion Santiago Bernabeu po raz drugi w historii gościł papieża. Po raz pierwszy na słynnym piłkarskim obiekcie pojawił się Jan Paweł II. 3 listopada 1982 roku Karol Wojtyła wziął udział w celebracji Słowa Bożego z młodzieżą z całego świata.

Polski papież, podobnie jak Leon XIV, nie ukrywał swojej miłości do sportu, a przede wszystkim do piłki nożnej. Jego ulubionym klubem była Cracovia, którą sympatyzował od końca lat trzydziestych XX wieku. Był on także m.in. honorowym członkiem FC Barcelona i każdego roku otrzymywał sezonowy karnet na mecze klubu ze stolicy Katalonii.

W sierpniu 2004 roku, a więc na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, utworzył departament sportu (obecnie funkcjonujący jako sekcja w ramach Dykasterii ds. Kultury i Edukacji). Instytucja ta zajmuje się promocją sportu jako "środka rozwoju ludzkiego, budowania pokoju oraz narzędzia dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego".

Papież Leon XIV na stadionie Realu Madryt Europa Press News Getty Images

Leon XIV GABRIEL BOUYS/AFP AFP





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